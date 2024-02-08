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12:17, 8 февраля 2024Среда обитания

Россиянам объяснили правила замены счетчика электроэнергии

Эксперт Ручкина: за замену счетчика электроэнергии должны платить поставщики

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

За установку и замену счетчика электроэнергии должны платить поставщики электроэнергии. Правила процедуры россиянам объяснила декан юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина, передают «Аргументы и факты».

По словам эксперта, счетчик заменяют, когда старый приходит в негодность. При обнаружении поломки жилец должен сообщить о ней в ресурсоснабжающую организацию, сотрудники которой установят новое устройство в течение шести месяцев. До момента замены оплата будет происходить по средним тарифам.

Потребитель сам платит за замену счетчика, если желание установить новый прибор не связано с поломкой старого. Если жилец не хочет ждать бесплатной замены полгода и платить по средним тарифам, за замену также придется заплатить.

Ранее стало известно, что счетчики на воду оказались невыгодными для некоторых россиян. Адвокат Александр Бабичев объяснил, что такие устройства помогают сэкономить на оплате коммунальных услуг только в некоторых случаях.

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      Александра Качан
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