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13:55, 8 февраля 2024Среда обитания

Россияне не будут докладывать о съемщиках жилья

Депутат Разворотнева: арендодатели не будут информировать власти об арендаторах

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Поправки о необходимости россиян при сдаче квартир информировать об этом власти признаны нереализуемыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в ходе риелторского форума в Москве.

По ее словам, законопроект, касающийся сдачи помещений в многоквартирных домах в краткосрочный наем вызвал большой резонанс при обсуждении в Госдуме. В числе прочего разрабатывались поправки и том, что собственники должны информировать о сдаче жилья и о том, кому сдают, через соответствующие площадки. При этом такие поправки признали нереализуемыми. По словам Разворотневой, недобросовестных арендодателей будет невозможно заставить выполнять закон.

Разворотнева добавила, что также вряд ли будет принята поправка о необходимости при краткосрочной аренде жилья получать согласие двух третей соседей. При этом, возможно, будет принята поправка о запрете сдавать квартиры без приборов учета.

Ранее россиянам раскрыли способ избавиться от нежелательного арендатора. Управляющий партнер агентства недвижимости Trust Realty Алексей Балакин посоветовал для этого поднять арендную ставку настолько высоко, что арендатор не сможет позволить себе снять жилье.

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