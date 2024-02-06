Россиянам назвали способ избавиться от нежелательного арендатора
Для того чтобы избавиться от нежелательного арендатора, собственник может значительно повысить размер арендной ставки. Способ сделать это россиянам назвал управляющий партнер агентства недвижимости Trust Realty Алексей Балакин, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».
Эксперт отметил, что в соответствии со стандартным договором аренды повышение ставки обычно происходит раз в год и не превышает 10 процентов. «Это часто связано с официальным уровнем инфляции, где собственник имеет право на повышение ставки. Однако на практике, особенно в высокобюджетном сегменте, собственники редко используют это право в течение действующего года контракта», — пояснил он.
Балакин подчеркнул, что, если юридический контракт составлен качественно, арендодатель не может просто так выселить съемщика, который исправно платит, соблюдает порядок и исполняет другие условия договора. Однако при наличии нарушений со стороны арендатора собственник имеет право расторгнуть договор и выселить его.
«Если арендатор по каким-то причинам не устраивает собственника, например, из-за задержек в оплате, собственник может не продлевать с ним договор. В таком случае возможно два варианта: либо не продлевать договор без объяснения причин, либо предложить арендатору остаться, но при этом повысить арендную ставку на 30 процентов. Это может быть способом избавиться от нежелательного арендатора», — рассказал специалист.
В случае если собственник хочет повысить ставку, но при этом сохранить арендатора, Балакин порекомендовал связаться с последним за месяц или два до окончания действующего договора и уточнить, планирует ли тот продлить аренду. Эксперт предложил взвесить все факторы и найти баланс между желанием сохранить съемщика как постоянного клиента и необходимостью увеличить стоимость из-за роста рынка. Зачастую ставка повышается примерно на 10 процентов, несмотря на то что рынок мог вырасти сильнее. «Расторжения договоров из-за незначительного повышения ставки крайне редки, так как арендаторы понимают, что при выходе на рынок они могут столкнуться с гораздо более высокими ценами и дефицитом предложений. Это создает проблему в поиске нового объекта для аренды», — заключил риелтор.
Ранее в этот же день россиянам назвали способ вернуть ключи от арендованной квартиры, если собственник не выходит на связь после окончания договора.