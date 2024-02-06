Россиянам назвали способ избавиться от нежелательного арендатора

Эксперт Балакин: чтобы избавиться от арендатора, поднимите ставку на 30 %

Для того чтобы избавиться от нежелательного арендатора, собственник может значительно повысить размер арендной ставки. Способ сделать это россиянам назвал управляющий партнер агентства недвижимости Trust Realty Алексей Балакин, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт отметил, что в соответствии со стандартным договором аренды повышение ставки обычно происходит раз в год и не превышает 10 процентов. «Это часто связано с официальным уровнем инфляции, где собственник имеет право на повышение ставки. Однако на практике, особенно в высокобюджетном сегменте, собственники редко используют это право в течение действующего года контракта», — пояснил он.

Балакин подчеркнул, что, если юридический контракт составлен качественно, арендодатель не может просто так выселить съемщика, который исправно платит, соблюдает порядок и исполняет другие условия договора. Однако при наличии нарушений со стороны арендатора собственник имеет право расторгнуть договор и выселить его.

«Если арендатор по каким-то причинам не устраивает собственника, например, из-за задержек в оплате, собственник может не продлевать с ним договор. В таком случае возможно два варианта: либо не продлевать договор без объяснения причин, либо предложить арендатору остаться, но при этом повысить арендную ставку на 30 процентов. Это может быть способом избавиться от нежелательного арендатора», — рассказал специалист.

В случае если собственник хочет повысить ставку, но при этом сохранить арендатора, Балакин порекомендовал связаться с последним за месяц или два до окончания действующего договора и уточнить, планирует ли тот продлить аренду. Эксперт предложил взвесить все факторы и найти баланс между желанием сохранить съемщика как постоянного клиента и необходимостью увеличить стоимость из-за роста рынка. Зачастую ставка повышается примерно на 10 процентов, несмотря на то что рынок мог вырасти сильнее. «Расторжения договоров из-за незначительного повышения ставки крайне редки, так как арендаторы понимают, что при выходе на рынок они могут столкнуться с гораздо более высокими ценами и дефицитом предложений. Это создает проблему в поиске нового объекта для аренды», — заключил риелтор.

Ранее в этот же день россиянам назвали способ вернуть ключи от арендованной квартиры, если собственник не выходит на связь после окончания договора.