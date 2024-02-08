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15:36, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россияне забили пенсионера кочергой ради денег и одежды

В Забайкальском крае мужчины забили кочергой пенсионера ради 1,2 миллиона рублей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Забайкальском крае суд вынес приговор троим местным жителям, расправившимся с 83-летним пенсионером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

30-летний мужчина получил 21 год колонии строгого режима, 23-летний — 18,5 года. Их признали виновными по статьям о разбое и расправе. Третьему фигуранту на момент совершения преступления было 17 лет. Его признали виновным по статье о краже и приговорили к пяти годам лишения свободы.

По данным ведомства, осужденные узнали, что у пенсионера хранится крупная сумма денег. Они решили проникнуть в его дом в селе Аксеново-Зилово, чтобы забрать ее. 15 июля 2022 года двое фигурантов вскрыли окно и залезли внутрь жилища, а несовершеннолетний остался на улице следить за обстановкой. Однако хозяин дома проснулся от шума. Тогда мужчины избили его руками, ногами и металлической кочергой. Юноша не подозревал о происходившем внутри дома. Вскоре его позвали для поиска денег. Всего они похитили 1,2 миллиона рублей и предмет одежды.

Отмечается, что сообщники подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления.

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      Екатерина Кашурникова
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