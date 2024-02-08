Россиянин передвинул преградивший дорогу трактор силой мысли

Уроженец Великого Гусляра Георгий Крышкин силой мысли передвинул трактор, преградивший дорогу туристическому автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации российского города.

Комментируя свой поступок, Крышкин рассказал, что изучил теорию и практику мобилизации ресурсов тела на курсах, проходивших в другой Галактике. Там же он приобрел навыки разговора со змеями, жизни без пищи и создания иллюзий.

В качестве дополнительной демонстрации своих способностей Крышкин убедил пассажиров туристического автобуса, вместе с которыми направлялся в Великий Гусляр, в том, что дорогу к городу преграждает густой лес.

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