Россиянин передвинул преградивший дорогу трактор силой мысли
Уроженец Великого Гусляра Георгий Крышкин силой мысли передвинул трактор, преградивший дорогу туристическому автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации российского города.
Комментируя свой поступок, Крышкин рассказал, что изучил теорию и практику мобилизации ресурсов тела на курсах, проходивших в другой Галактике. Там же он приобрел навыки разговора со змеями, жизни без пищи и создания иллюзий.
В качестве дополнительной демонстрации своих способностей Крышкин убедил пассажиров туристического автобуса, вместе с которыми направлялся в Великий Гусляр, в том, что дорогу к городу преграждает густой лес.
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