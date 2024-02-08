Россиянку арестовали за попытку поджечь здание банка

В Нижегородской области арестовали женщину, пытавшуюся поджечь здание банка

Борский городской суд Нижегородской области арестовал местную жительницу Елену Латонину, которая пыталась поджечь отделение банка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурантка пробудет под стражей до 31 марта. Ее подозревают в преступлении по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 1 февраля в городе Бор Латонина зашла в здание банка и с помощью зажигалки подожгла несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью. Их женщина бросила внутрь помещения. В тот же день ее задержали. На допросе Латонина заявила, что действовала под влиянием неизвестного мужчины. Тот на протяжении полугода убеждал ее переводить деньги на различные банковские счета, якобы вкладывая их в брокерскую компанию для получения прибыли. После этого незнакомец дал женщине задание устроить поджог в банке.

По данным РИА Новости, возгорание потушили сотрудники банка, пострадавших нет.