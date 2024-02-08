Российский посол раскрыл детали встреч в Белом доме и Госдепе по Ил-76

Посол Антонов провел встречи с сотрудниками СНБ Белого дома и Госдепа по Ил-76

Российский посол в США Анатолий Антонов встретился с сотрудниками Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и Госдепа по поводу теракта с Ил-76, совершенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он раскрыл детали на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Скажу вам откровенно, что получилось у нас не сразу. Тем не менее позавчера, два дня тому назад удалось провести серьезные встречи с сотрудниками из руководства СНБ, а также внешнеполитического ведомства США», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что американская сторона выразила соболезнования по поводу произошедшего.