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20:04, 8 февраля 2024Путешествия

Самолет застрял в воздухе на семь часов после трех неудачных попыток приземления

Самолет Air Canada вернулся в аэропорт после трех неудачных попыток приземления

Фото: Christinne Muschi / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Air Canada застрял в воздухе на семь часов после трех неудачных попыток приземления. Об этом пишет National Post.

По данным издания, Boeing 737 Max 8, который должен был совершить трехчасовой перелет из Торонто в Сент-Джонс, Канада, провел в воздухе на четыре часа больше и в итоге вернулся в аэропорт вылета.

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Представитель перевозчика пояснил, что в Сент-Джонсе был шторм и лайнер не смог приземлиться из-за сильного бокового ветра. «Учитывая суровые погодные условия, повлиявшие на работу других аэропортов региона, и время суток, возвращение в Торонто было лучшим вариантом», — добавили в Air Canada.

Ранее рейс российской авиакомпании из Ташкента в Москву задержали по техническим причинам. Из-за этого пассажиры застряли в другой стране минимум на десять часов.

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      Марина Черняк
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