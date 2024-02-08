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21:42, 8 февраля 2024Ценности

Тейлор Свифт едва не оконфузилась на сцене

Певица Свифт едва не оконфузилась из-за возможного падения на сцене в Токио

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт едва не оконфузилась во время выступления на концерте. Соответствующий материал публикует Page Six.

Знаменитость вышла на сцену в рамках тура Eras в Токио в блестящем платье синего цвета. Во время исполнения песни Vigilante Shit исполнительница должна была сесть на стул и продолжить петь на нем, но она едва не оконфузилась из-за ошибки команды танцоров. На размещенных кадрах видно, как девушка пытается сесть и неожиданно обнаруживает, что под ней нет стула.

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Однако Свифт удалось удержать равновесие и избежать возможного падения, поэтому она продолжила петь перед 55 тысячами поклонников в позиции приседа. После этого звезда поднялась и возобновила выступление без остановки.

В сентябре 2023 года Свифт лишилась роскошного украшения на музыкальной премии MTV Video Music Awards. Тогда знаменитость появилась на мероприятии с винтажным кольцом из ассортимента ювелирного дома Van Cleef & Arpels с крупным бриллиантом. Однако драгоценный камень выпал из изделия, когда исполнительница танцевала и хлопала во время выступлений других музыкантов.

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      Майя Пономаренко
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