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08:00, 8 февраля 2024Путешествия

Турист помочился на статую Будды и был отправлен на психиатрическую экспертизу

Yahoo News: турист помочился на самую большую в мире статую Будды в Лэшане

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Турист залез на самую большую в мире статую Будды в китайском городе Лэшань, помочился на нее и попался полиции. Подробностями истории поделилось издание Yahoo News.

Как пишет источник, мужчина воспользовался слепой зоной видеонаблюдения, чтобы перелезть через забор и забраться на вершину гигантской статуи — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем он прошел по голове памятника и помочился на глазах у множества посетителей.

Уточняется, что туриста задержали охранники, которые передали его полиции. Стражи правопорядка отправили нарушителя на психиатрическую экспертизу в ближайшую больницу. Если будет установлено, что мужчина здоров, он понесет наказание в соответствии с законом, говорится в материале.

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8 января 2024

Статуя Будды Майтрейи высотой 71 метр установлена в живописном районе горы Эмэйшань в провинции Сычуань в Китае. Памятник был высечен в скале между 713 и 803 годами нашей эры. Он считается самой большой и высокой каменной статуей Будды в мире.

Ранее англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея и был обруган в сети. Итальянцы назвали поведение мужчины подлым.

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      Марина Черняк
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