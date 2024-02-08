В российском городе ребенок расшибся при падении с крыльца аварийного дома

В Лабытнанги девочка расшиблась при падении с крыльца аварийного дома

В Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ребенок упал с крыльца аварийного дома и расшибся. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в августе 2023 года, когда малолетняя девочка упала с крыльца аварийного многоквартирного дома, который уже был расселен, но при этом доступ посторонних к нему не был ограничен. Причиной случившегося стали ветхие перила постройки. В результате падения пострадавшая получила множественные травмы.

Мать девочки обратилась в прокуратуру. По факту ее обращения правоохранительные органы провели проверку, после чего прокурор обратился в суд, чтобы взыскать с местной администрации денежную компенсацию за причиненный ребенку моральный вред. Суд удовлетворил его требования и принял решение взыскать в пользу пострадавшей 150 тысяч рублей. На данный момент решение еще не вступило в законную силу. При этом дом, где травмировалась девочка, снесли.

Ранее также стало известно, что пермячка отсудила полмиллиона рублей за скользкую дорогу.