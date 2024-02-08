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13:45, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

В соцсетях России заметили необычное явление

«VK Мессенджер»: 91 % молодых россиян сталкивался с проблемой гостинга

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

В российских соцсетях участились случаи гостинга — резкого прерывания контактов с собеседником. Об этом свидетельствуют результаты исследования «VK Мессенджера», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Так, 91 процент молодых россиян сталкивался с данной проблемой. При этом половина респондентов испытала ее на себе 1–2 раза в жизни, а 41 процент — более двух раз. С самим термином «гостинг» знаком только 21 процентов респондентов, 39 процентов затрудняются дать точное определение ситуации.

Жертвы необычного явления чаще всего отмечали, что подвергались игнорированию со стороны близких людей — друзей или хороших знакомых (44 процента). Реже из жизни исчезали однокурсники (28 процентов) и приятели (23 процентов).

Для 67 процентов респондентов причина гостинга осталась неизвестной. Те, кто столкнулся с ним, чаще испытывали недоумение — 46 процентов, разочарование — 45 процентов, обиду и грусть — по 33 процента. Относительно редко участники исследования отмечали резко негативные эмоции: злость — 17 процентов, желание отомстить — 14 процентов.

Более трети (41 процент) респондентов заявили, что не будут общаться с теми, кто их «загостил», если те снова выйдут на контакт. Готов продолжить общение каждый пятый (22 процента), а еще 33 процента заявляют, что все зависит от конкретных обстоятельств.

В том, что сами «гостили» других людей, признались 82 процента респондентов. Среди причин такого поведения чаще всего называют неприемлемые поступки собеседника — 27 процентов, навязчивость — 24 процента, непримиримые взгляды — 21 процент и изменение человека не в лучшую сторону — 20 процентов. 18 процентов отметили, что не было каких-то конкретных причин для гостинга — просто больше не хотелось общаться.

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      Варвара Кошечкина
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