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08:30, 8 февраля 2024Мир

В Европе начали разбирательство из-за венгерского аналога закона об иноагентах

ЕК начала процесс против Венгрии из-за аналога закона об иноагентах

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейская комиссия начала разбирательство из-за венгерского аналога закона об иноагентах. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о «Законе о защите суверенитета», который Будапешт принял в декабре 2023 года. Закон подразумевает создание в Венгрии отдельного органа, который будет отслеживать политическое вмешательство со стороны иностранных лиц. В соответствии с законом, наказание за такие действия предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

По мнению правозащитников, документ направлен на подавление правительственной оппозиции в период выборов. В ЕК также заявили, что данный закон нарушает законодательство Европейского союза, пишет агентство. В Еврокомиссии уверены, что он нарушает принципы демократии и прав человека.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием решение Европарламента, который проголосовал за резолюцию, чтобы Венгрия больше не получала средств от ЕС. Он отметил, что Венгрию хотят лишить получения европейских средств, потому что это она осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО.

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      Марина Совина
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