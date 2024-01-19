Во Франции решение Европарламента по Венгрии назвали безумием

Французский политик Филиппо назвал решение Европарламента по Венгрии безумием

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием решение Европарламента, который проголосовал за резолюцию, чтобы Венгрия больше не получала средств от ЕС. Об этом он написал на своей странице в X (бывший Twitter).

«Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее!» — сказал он.

Политик отметил, что Венгрию хотят лишить получения европейских средств, потому что это она осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО.

По его словам, членство в европейском объединении представляет собой подчинение и унижение. Филиппо также призвал Францию выйти из ЕС.

Ранее Венгрия обвинила Европарламент в давлении на правительство страны путем вымогательства из-за того, что тот хочет привлечь Еврокомиссию к ответственности за разблокирование 10,2 миллиарда евро, на которые Венгрия имеет законное право.