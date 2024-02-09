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08:14, 9 февраля 2024Мир

Байден назвал действия Израиля в Газе чрезмерными

Байден: военная кампания Израиля в секторе Газа является чрезмерной
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Военная кампания Израиля в секторе Газа против исламистской группировки ХАМАС можно назвать «чрезмерной», необходимо прекратить данный конфликт. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает агентство Bloomberg.

«Реагирование в секторе Газа было чрезмерным (...) Многие невинные люди голодают. Множество невинных людей, которые попадают в беду. И это необходимо прекратить», — рассказал политик.

Авторы материала обращают внимание, что данное заявление стало самой резкой критикой американским лидером политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, оно прозвучало на фоне анонса премьером планов о введении сухопутных войск в город Рафах.

Байден также добавил, что оказывает давление на Израиль, чтобы прийти к компромиссу с ХАМАС по вопросу заложников. По его мнению, данная сделка может стать ключом к окончательному перемирию.

Ранее Байден перепутал Нетаньяху, назвав его чужим именем. Инцидент произошел во время ответа на критику в адрес своих умственных способностей и возраста.

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