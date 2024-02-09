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09:32, 9 февраля 2024Среда обитания

Особняк легендарного телеведущего выставили на продажу

NYP: особняк телеведущего Джонни Карсона выставлен на продажу впервые за 40 лет

Фото: WF / AP

Впервые за 40 лет на продажу выставлен особняк американской телеиконы Джонни Карсона. За бывшие владения ведущего передачи «Сегодня вечером» просят 5,3 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Дом телеведущего располагается в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк и занимает 922 квадратных метра. Величественное поместье возникло на месте амбара, построенного в 1880 году: спустя почти 50 лет его превратили в усадьбу. В последний раз особняк сменил владельца в 1982 году. Тогда супруги-коллекционеры Рик и Моника Сигал приобрели его за 800 тысяч долларов. Сам Карсон владел домом в 1959 году.

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В поместье легендарного журналиста разместились шесть спален и семь ванных, гостиная, офис, библиотека и кухня шеф-повара. В доме оборудовано семь каминов, а в парадном холле сохранилась старинная лестница. Также для удобства хозяев предлагается домашний тренажерный зал с собственной сауной и кафе-мороженым. Во дворе есть бассейн, уличное джакузи и теннисный корт.

Преемник Карсона, ведущий Конан О'Брайен, ранее выставил на продажу свой дом в Калифорнии. Шоумен запросил за объект 16,5 миллиона долларов.

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      Виктория Клабукова
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