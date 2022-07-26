Известный ведущий решил избавиться от дома у океана в США

Ведущий Конан О'Брайен выставил на продажу дом в Калифорнии за 16,5 миллиона долларов

Американский ведущий Конан О'Брайен выставил на продажу недвижимость в США. Известный шоумен решил избавиться от дома у океана в калифорнийском городе Карпинтерия, запросив за объект 16,5 миллиона долларов (955,7 миллиона рублей), сообщает Dirt.

Семья О'Брайена приобрела дом в мае 2015 года за 7,9 миллиона долларов. Внутри него две спальни и две ванные компанты. Их дополняют две гостиные, в одной из которых есть камин, и кухня. Интерьер оформлен в коричневых и белых тонах. Из дома можно попасть на террасу с видом на океан.

На участке также располагается дополнительная жилая постройка в 107 квадратных метров. Она состоит из двух спален, двух ванных комнат, гостиной и небольшой кухни. К гостевому дому примыкает двухместный гараж с зарядной станцией для электрокаров.

Ранее в июле жилье на продажу выставила певица Doja Cat. Артистка рассчитывает получить за недвижимость в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз 2,49 миллиона долларов. В особняке три спальни, его площадь составляет 223,3 квадратных метра.