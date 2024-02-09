Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 9 февраля 2024Мир

Генеральный инспектор бундесвера тайно посетил Киев по приглашению Залужного

Bild: генинспектор бундесвера Бройер тайно посетил Киев по приглашению Залужного

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер тайно посетил Киев в сопровождении главы рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фройдинга. Как пишет Bild, они прибыли на Украину по личному приглашению главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного, который 8 февраля указом президента Владимира Зеленского был отправлен в отставку.

Как сообщило министерство обороны Германии, стороны «обменялись мнениями о текущих потребностях и будущих военных вызовах». Издание уточняет, что Киев всегда держал информацию о подобных поездках в секрете.

Ранее увольнение Залужного на Западе назвали «огромной авантюрой» Зеленского. Как написало агентство Reuters, его отставка может нанести удар по моральному духу войск на фронте протяженностью 1000 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Володя, что ты делаешь?» Путин рассказал о беседе с Зеленским. И спросил его про поддержку неонацистов

      Особняк легендарного телеведущего выставили на продажу

      Вирусолог отреагировал на слова митрополита РПЦ о связи вакцин с Сатаной

      Российские ЗРК приготовились оснастить противодроновой защитой

      Упавший в Карелии вертолет Ми-8 не удалось поднять со дна

      Стало известно состояние пострадавших при пожаре на российском газопроводе

      В ДНР показали видео падения горящей украинской «Бабы Яги»

      Овечкин забросил шайбу в третьем матче подряд и сократил отставание от Гретцки

      Летевший из Дубая в Москву самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В ЕС рассказали о сопротивлении Польши и Прибалтики миру на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше