Генеральный инспектор бундесвера тайно посетил Киев по приглашению Залужного

Bild: генинспектор бундесвера Бройер тайно посетил Киев по приглашению Залужного

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер тайно посетил Киев в сопровождении главы рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фройдинга. Как пишет Bild, они прибыли на Украину по личному приглашению главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного, который 8 февраля указом президента Владимира Зеленского был отправлен в отставку.

Как сообщило министерство обороны Германии, стороны «обменялись мнениями о текущих потребностях и будущих военных вызовах». Издание уточняет, что Киев всегда держал информацию о подобных поездках в секрете.

Ранее увольнение Залужного на Западе назвали «огромной авантюрой» Зеленского. Как написало агентство Reuters, его отставка может нанести удар по моральному духу войск на фронте протяженностью 1000 километров.