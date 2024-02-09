Известная плюс-сайз-модель снялась в нижнем белье

Известная английская плюс-сайз-модель Искра Лоуренс снялась в нижнем белье и показала видео фанатам. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,5 миллиона подписчиков.

33-летняя манекенщица предстала перед камерой в полупрозрачном кружевном боди голубого оттенка с косточками, на лямках и с глубоким декольте. При этом наряд обнажал ее ягодицы. Сверху блогерша примерила микроюбку в аналогичном стиле.

Кроме того, она позировала в лиловом комплекте, включавшем ажурный бюстгальтер, трусы с заниженной талией и пояс для чулок. Знаменитость использовала для съемки жемчужные украшения и заколку для волос с объемным бантом.

В апреле 2023 года Искра Лоуренс показала целлюлит на фото в бикини. На размещенных фото девушка предстала в купальнике с бело-розовым принтом, состоявшем из топа с завязками между треугольными чашками и стрингов с завышенной талией.