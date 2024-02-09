Карлсон спросил Путина об ударе США по России

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о неожиданном ударе США по России

Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом России Владимиром Путиным, спросив о неожиданном ударе Америки по РФ. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?» — ответил на вопрос журналиста российский лидер.

Карлсон подтвердил, что разговор будет серьезным, а Путин предложил дать собеседнику небольшую историческую справку.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.