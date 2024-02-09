Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:40, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Карлсон спросил Путина об ударе США по России

Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о неожиданном ударе США по России

Кадр: Tucker Carlson Network / News

Американский журналист Такер Карлсон начал интервью с президентом России Владимиром Путиным, спросив о неожиданном ударе Америки по РФ. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России, я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор?» — ответил на вопрос журналиста российский лидер.

Карлсон подтвердил, что разговор будет серьезным, а Путин предложил дать собеседнику небольшую историческую справку.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной. Что нужно для быстрого завершения конфликта?

      Российский президент высказался о ситуации в экономике США

      Ненадлежащее хранение секретных документов Байденом объяснили

      Путин рассказал о встрече с венграми на Западной Украине

      Путин передал Карлсону связанные с историей Украины документы

      Байден резко ответил на слова о проблемах с памятью в докладе спецпрокурора

      Карлсон спросил Путина об ударе США по России

      Путин заявил о разделенном на две части мире

      Истребители F-35 получат новые двигатели в 2029 году

      Путин описал чествование нациста в Канаде словами «дело Гитлера живет»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше