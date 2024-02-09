Помощник ректора российского университета попал под следствие

В Мурманске возбудили дело против помощника ректора о злоупотреблении

В Мурманске возбудили дело против помощника ректора одного из высших учебных заведений города о злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с февраля по май 2023 года сотрудник университета не успел провести конкурс для заключения договора на уборку помещений и территории вокруг учебного заведения. Тогда он заключил контракт по завышенной цене с директором коммерческой организации без проведения необходимых процедур. При этом он создал такие условия, что другая фирма не смогла участвовать в конкурсе. Ущерб вузу составил три миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд вынес оправдательный приговор бывшему ректору Казанского государственного технологического университета (КНИТУ — КХТИ) Сергею Юшко, обвиняемому в мошенничестве на 11 миллионов рублей.

