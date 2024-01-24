Бывшего ректора российского вуза оправдали по делу об афере на миллионы рублей

В Казани суд оправдал экс-ректора КНИТУ — КХТИ по делу об афере на 11 млн руб.

Суд вынес оправдательный приговор бывшему ректору Казанского государственного технологического университета (КНИТУ — КХТИ) Сергею Юшко, обвиняемому в мошенничестве на 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Бывшего ректора вуза в Казани оправдали по делу об афере на миллионы рублей. Так, с подсудимого сняты обвинения по двум эпизодам за отсутствием в его действиях состава преступления, и признано право на реабилитацию. Суд отменил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, а также снял арест с его имущества.

Следственные органы обвиняли его в том, что он заработал десять миллионов рублей, числясь на двух рабочих местах сразу, а также присвоил средства, выделенные на проведение семинаров.

Прокуратура обжалует оправдательный приговор, отметили в ведомстве. В ходе прений гособвинитель просил приговорить Юшко к шести годам и семи месяцам лишения свободы.

О возбуждении против Юшко уголовного дела стало известно весной 2020 года. Разработкой занимались оперативники республиканского управления ФСБ.