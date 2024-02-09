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05:25, 9 февраля 2024Россия

Пожар на крыше шестиэтажки в Москве полностью потушили

МЧС: пожар на крыше дома на улице Черняховского в Москве полностью потушили

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пожар на крыше шестиэтажного дома на улице Черняховского на Севере Москвы полностью потушили. О ликвидации открытого горения сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

«Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды», — отчитались представители оперативных служб.

На месте происшествия работают 75 специалистов и более 50 единиц техники, спасатели проводят проливку и разбирают конструкции.

Огонь на крыше дома на улице Черняховского распространился на площади четыре тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг из пяти возможных, его назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали десять человек.

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      Александра Синицына
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