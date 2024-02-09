Путин назвал госпереворотом победу Ющенко на выборах в 2004 году

Президент России Путин назвал победу Ющенко на выборах в 2004 году переворотом

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, высказался о президентских выборах на Украине в 2004 году, назвав победу Виктора Ющенко государственным переворотом.

«После президента Кучмы победил на выборах Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы, США поддержали оппозицию, и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот», — заявил российский лидер, отметив, что Ющенко пришел к власти при поддержке Вашингтона.

Он предложил представить ситуацию, при которой в США кому-то не понравились итоги президентских выборов и в связи с этим был назначен третий тур, не предусмотренной конституцией страны.

Ранее Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона. По его словам, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку.