Путин порассуждал о Римской империи

Президент РФ сравнил ситуацию в США с распадом Римской империи

Глава Российской Федерации Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсон порассуждал об опыте Римской империи, применимом для современных Соединенных Штатов Америки. Интервью опубликовано на сайте репортера.

«В истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как великая Римская империя. Тем не менее потенциал варваров постепенно накапливался, накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась», — объяснил российский лидер. По его мнению, это произошло из-за роста популяции варваров и из-за того, что они начали укрепляться экономически.