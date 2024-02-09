Путин сравнил БРИКС и G7

Путин: доля БРИКС в мировой экономике превзошла G7

Доля БРИКС в мировой экономике превзошла G7, объединение продолжает развиваться. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседа опубликована на сайте репортера.

Также в интервью с журналистом российский глава указал на то, что в настоящее время США сталкиваются с множеством внутренних проблем. Он призвал американские власти осознать, в каком положении находится их страна, и начать договариваться с Россией, а также уважительно к ней относиться.

На фоне этого Путин призвал власти США договориться с Россией, отметив, что Москва собирается отстаивать свои интересы до конца.