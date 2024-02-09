Путин высказался о понимании Ельциным международной политики

Путин: Ельцин все понимал и смыслил в вопросах международной политики

Бывший президент России Борис Ельцин после событий в Югославии подвергался нападкам со стороны американцев, но на самом деле он «все понимал и все смыслил» в вопросах международной политики, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Сразу Ельцина начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Все он понимал и все смыслил, я вас уверяю», — заявил российский лидер.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.