Россиян предупредили о штрафе за выброс снега на дорогу

Юрист Коломийцев рассказал о штрафе за сброс снега на дорогу СНТ

За выброс снега на дорогу в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) при расчистке сугробов можно получить штраф, предупредил россиян юрист Сергей Коломийцев в разговоре с aif.ru.

Эксперт отметил, что убирать снег на участке или нет — личное дело каждого дачника, и за сугробы на участке никакого наказания не будет. Однако если тот решит скинуть излишки снега на объект общего пользования СНТ — например, дорогу, — это может привести к наказанию. Коломийцев пояснил, что штраф придется заплатить тому, по чьей вине образуется слишком высокий сугроб, но при этом предельная величина снежного покрова в разных регионах неодинакова.

«Данный вопрос регулируется местным законодательством, а в нем эти показатели могут разниться в разы. Например, в Московской области снегоуборочные тонкости трактуются законом "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства...", и, согласно статье 63 этого закона, максимально допустимая высота сугробов — 80 сантиметров», — рассказал он. В случае, если дачник в Подмосковье добавит снега со своей территории на улицу СНТ свыше этого, то, в соответствии с вышеупомянутым законом, ему грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Помимо этого, наказание может ждать тех, кто при уборке снега забросит его на участок соседа. «Если сосед уличит такого горе-уборщика, может быть вчинен иск о причинении ущерба, и размер компенсации будет зависеть от решения суда», — заключил Коломийцев.

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