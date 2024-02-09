Россияне впервые увидят прямую трансляцию празднования китайского Нового года

VK Видео покажет прямую трансляцию празднования китайского Нового года

Пользователи VK Видео впервые увидят прямую трансляцию гала-шоу празднования китайского Нового года, также известного как Чуньцзе, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Главное новогоднее шоу Медиакорпорации Китая будет эксклюзивно транслировать в прямом эфире VK Видео 9 февраля в 13:00 (по мск). В программе — музыкальные номера, боевые искусства, оперные арии, традиционные танцы и цирковые номера. Главным талисманом концерта стал дракон Лун Чэньчэнь — символ счастья, благополучия и мира.

Отмечается, что с момента первого выпуска концерт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная телепрограмма в мире с самой массовой зрительской аудиторией. Шоу будут транслировать в прямом эфире в 100 китайских городах, а за рубежом представление увидят жители 34 стран. Для русскоязычных зрителей комментировать происходящее будет директор Института стран Африки и Азии, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.