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13:33, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Россияне впервые увидят прямую трансляцию празднования китайского Нового года

VK Видео покажет прямую трансляцию празднования китайского Нового года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пользователи VK Видео впервые увидят прямую трансляцию гала-шоу празднования китайского Нового года, также известного как Чуньцзе, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Главное новогоднее шоу Медиакорпорации Китая будет эксклюзивно транслировать в прямом эфире VK Видео 9 февраля в 13:00 (по мск). В программе — музыкальные номера, боевые искусства, оперные арии, традиционные танцы и цирковые номера. Главным талисманом концерта стал дракон Лун Чэньчэнь — символ счастья, благополучия и мира.

Отмечается, что с момента первого выпуска концерт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная телепрограмма в мире с самой массовой зрительской аудиторией. Шоу будут транслировать в прямом эфире в 100 китайских городах, а за рубежом представление увидят жители 34 стран. Для русскоязычных зрителей комментировать происходящее будет директор Института стран Африки и Азии, профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.

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