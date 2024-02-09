Российский лидер назвал главные угрозы человечеству

Путин: развитие ИИ и исследования в генетике являются угрозой человечеству

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и исследования в генетике одними из главных возможных угроз для человечества.

«У человечества много угроз: исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека – человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена», — заявил он.

По словам российского лидера, человечеству необходимо задуматься о том, что с ним станет в случае развития технологий в генетике и искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что новаторство предпринимателя Илона Маска невозможно остановить. Так глава государства прокомментировал развитие множества передовых инновационных технологий, включая искусственный интеллект.