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03:43, 9 февраля 2024Наука и техника

Российский лидер назвал главные угрозы человечеству

Путин: развитие ИИ и исследования в генетике являются угрозой человечеству
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, назвал развитие искусственного интеллекта (ИИ) и исследования в генетике одними из главных возможных угроз для человечества.

«У человечества много угроз: исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека – человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена», — заявил он.

По словам российского лидера, человечеству необходимо задуматься о том, что с ним станет в случае развития технологий в генетике и искусственного интеллекта.

Ранее Путин заявил, что новаторство предпринимателя Илона Маска невозможно остановить. Так глава государства прокомментировал развитие множества передовых инновационных технологий, включая искусственный интеллект.

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      Марина Совина
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