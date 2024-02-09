Северная Америка оказалась на грани катастрофы из-за червей

Природа Северной Америки оказалась на грани катастрофы из-за инвазивных червей

Природа Северной Америки оказалась в опасности из-за вторжения большого числа чужеродных червей. К такому выводу пришла международная группа ученых из Стэнфордского университета в США, Университета Сорбонны во Франции и других научных учреждений в исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.

Специалисты создали базу данных о местных и чужеродных червях на основе записей, собранных с 1891 по 2021 годы, после чего объединили ее со второй базой данных, которая документирует обнаружения чужеродных дождевых червей на границе США в период с 1945 по 1975 годы. В результате они заявили, что в Северной Америке обитает по крайней мере 70 инвазивных (распространение которых угрожает биологическому многообразию — прим. «Ленты.ру») видов червей, которые захватили 97 процентов исследованных ими почв по всему континенту и которые угрожают местным экосистемам. В среднем на беспозвоночных, которые исторически не обитали в Северной Америке, приходится 23 процента из 308 видов червей на континенте. При этом в большей части из 48 нижних штатов США и Мексике на каждые два местных вида приходится примерно один инвазивный. В Канаде ситуация обстоит хуже — там доля чужеродных червей втрое превышает долю местных.

Негативное воздействие инвазивных видов червей на почву объясняется тем, что они меняют микросреду обитания некоторых деревьев, например, сахарного клена. Такое воздействие приводит не только к стрессу растений, но и к распространению их инвазивных видов. Кроме того, многие самки чужеродных видов червей могут производить потомство без оплодотворения самца, тогда как большинство местных видов к этому неспособны. В будущем, благодаря таянию вечной мерзлоты из-за изменения климата и отсутствия конкуренции, инвазивные виды могут проникнуть на новые территории на континенте. Ученые заключили, что дальнейшее бесконтрольное распространение чужеродных червей способно привести к катастрофе для биоразнообразия Северной Америки.

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