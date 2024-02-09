Среда обитания
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09:59, 9 февраля 2024Среда обитания

Северная Америка оказалась на грани катастрофы из-за червей

Природа Северной Америки оказалась на грани катастрофы из-за инвазивных червей

Фото: Glen Carrie / Unsplash

Природа Северной Америки оказалась в опасности из-за вторжения большого числа чужеродных червей. К такому выводу пришла международная группа ученых из Стэнфордского университета в США, Университета Сорбонны во Франции и других научных учреждений в исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.

Специалисты создали базу данных о местных и чужеродных червях на основе записей, собранных с 1891 по 2021 годы, после чего объединили ее со второй базой данных, которая документирует обнаружения чужеродных дождевых червей на границе США в период с 1945 по 1975 годы. В результате они заявили, что в Северной Америке обитает по крайней мере 70 инвазивных (распространение которых угрожает биологическому многообразию — прим. «Ленты.ру») видов червей, которые захватили 97 процентов исследованных ими почв по всему континенту и которые угрожают местным экосистемам. В среднем на беспозвоночных, которые исторически не обитали в Северной Америке, приходится 23 процента из 308 видов червей на континенте. При этом в большей части из 48 нижних штатов США и Мексике на каждые два местных вида приходится примерно один инвазивный. В Канаде ситуация обстоит хуже — там доля чужеродных червей втрое превышает долю местных.

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Негативное воздействие инвазивных видов червей на почву объясняется тем, что они меняют микросреду обитания некоторых деревьев, например, сахарного клена. Такое воздействие приводит не только к стрессу растений, но и к распространению их инвазивных видов. Кроме того, многие самки чужеродных видов червей могут производить потомство без оплодотворения самца, тогда как большинство местных видов к этому неспособны. В будущем, благодаря таянию вечной мерзлоты из-за изменения климата и отсутствия конкуренции, инвазивные виды могут проникнуть на новые территории на континенте. Ученые заключили, что дальнейшее бесконтрольное распространение чужеродных червей способно привести к катастрофе для биоразнообразия Северной Америки.

Ранее ученые признали частные огороды вредными для планеты.

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      Полина Кислицына
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