США не выполнили сделку по поставке оружия Тайваню на 22 миллиарда долларов

TVBS: США не выполнили оружейную сделку с Тайванем на 22 миллиарда долларов

США не смогли выполнить сделку по поставке вооружений Тайваню на сумму 22 миллиарда долларов в рамках программы продажи военной продукции иностранным государствам FMS (Foreign Military Sales). Об этом сообщает TVBS.

Как указывает тайваньский телеканал, Вашингтон перенес выполнение части договоренностей на 2027 год, а в остальных случаях даже не обозначил новые сроки.

Ранее стало известно, что власти Китая введут санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню. Ограничительные меры решили ввести в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.