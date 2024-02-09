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14:18, 9 февраля 2024Мир

США не выполнили сделку по поставке оружия Тайваню на 22 миллиарда долларов

TVBS: США не выполнили оружейную сделку с Тайванем на 22 миллиарда долларов

Фото: Bryan Woolston / Reuters

США не смогли выполнить сделку по поставке вооружений Тайваню на сумму 22 миллиарда долларов в рамках программы продажи военной продукции иностранным государствам FMS (Foreign Military Sales). Об этом сообщает TVBS.

Как указывает тайваньский телеканал, Вашингтон перенес выполнение части договоренностей на 2027 год, а в остальных случаях даже не обозначил новые сроки.

Ранее стало известно, что власти Китая введут санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню. Ограничительные меры решили ввести в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions.

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      Виктория Кондратьева
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