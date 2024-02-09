Стало известно состояние пострадавших при пожаре на российском газопроводе

Губернатор Махонин: двое пострадавших в пожаре под Пермью в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при пожаре на газопроводе в поселке Куеда находятся в тяжелом состоянии, их доставили в ожоговый центр больницы имени Гринберга в Перми. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в Telegram.

Как стало известно, в Пермь также перевезут двоих пострадавших детей. По словам главы российского региона, их жизням ничто не угрожает. Еще один раненый останется под наблюдением в Куединской центральной районной больнице.

Махонин также сообщил, что поручил министерству труда и соцразвития Пермского края оказать пострадавшим материальную помощь. «Главе Куединского округа Флориду Бадртдинову было дано поручение разместить людей в маневренном жилом фонде», — добавил он.

Ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми человек. Пять из них, в том числе двух детей, госпитализировали.

Вечером в четверг, 8 февраля, на газопроводе в поселке Куеда Пермского края произошел пожар. В результате огонь перекинулся на грузовой поезд и жилой дом, расположенный рядом с составом. Возгорание ликвидировали на площади 238 квадратных метров.