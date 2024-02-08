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22:22, 8 февраля 2024Россия

Пожар на газопроводе в Пермском крае ликвидировали

МЧС: пожар на газопроводе в Пермском крае ликвидировали на площади 238 кв. м

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Пожар в Пермском крае ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что огнем уничтожены жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома. Пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

Ранее сообщалось, что при возгорании промыслового газопровода пострадали шесть человек, двоих из них перевели в реанимацию.

В декабре прошлого года в крымской Керчи произошел пожар на газопроводе. От газоснабжения оказались отключены около 30 тысяч человек.

В мае 2023 года на газопроводе в Грайворонском округе Белгородской области произошел пожар. От подачи газа в приграничном регионе оказался отключен населенный пункт Безымено и свинокомплекс. Точной причины пожара власти не назвали. До этого в Вологодской области произошел пожар на газопроводе. Пожар начался на участке Трансгаз-Ухта в Нюксенском округе.

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      Марина Совина
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