Названо число пострадавших при пожаре на газопроводе в Пермском крае

При пожаре на газопроводе в Пермском крае пострадали шесть человек

В Пермском крае при возгорании промыслового газопровода пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что двое пострадавших переведены в реанимацию.

Ранее в крымской Керчи произошел пожар на газопроводе. От газоснабжения оказались отключены около 30 тысяч человек.

В мае на газопроводе в Грайворонском округе Белгородской области произошел пожар. От подачи газа в приграничном регионе оказался отключен населенный пункт Безымено и свинокомплекс. Точной причины пожара власти не назвали. До этого в Вологодской области произошел пожар на газопроводе. Пожар начался на участке Трансгаз-Ухта в Нюксенском округе.