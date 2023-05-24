В граничащем с Украиной российском регионе загорелся газопровод

Белгородский губернатор Гладков заявил о пожаре на газопроводе в Грайворонском округе

На газопроводе в Грайворонском округе Белгородской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено. Причины: работают следственные органы — жду их доклада о причине данного возгорания», — сообщил губернатор.

По его словам, результате пожара от подачи газа отключены населенный пункт Безымено и свинокомплекс. Гладков пообещал быстро устранить последствия пожара.

В ночь на среду, 24 мая, Белгородскую область атаковали беспилотники. Как сообщил Гладков, регион атаковало большое число дронов — губернатор не уточнил, сколько конкретно. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали часть из них, но в результате атаки есть разрушения.

С 22 по 23 мая в регионе действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию Грайвороноского округа. В Минобороны заявили о блокировке и разгроме членов ДРГ, подчеркнув, что уничтожены более 70 диверсантов, оставшиеся отброшены на территорию Украины — там по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.