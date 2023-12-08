В Крыму загорелся газопровод

В Керчи загорелся газопровод, от газоснабжения отключили 30 тысяч человек

В крымской Керчи произошел пожар на газопроводе. Об этом сообщили источники РИА Новости в экстренных службах.

Возгорание на полуострове на улице генерала Петрова уже ликвидировали, от газоснабжения оказались отключены около 30 тысяч человек.

Экстренные службы ведут восстановительные работы. Причины случившегося выясняются.

Ранее газопровод загорелся в Грайворонском округе Белгородской области. От подачи газа в приграничном регионе оказался отключен населенный пункт Безымено и свинокомплекс. Точной причины пожара власти не назвали. До этого в Вологодской области произошел пожар на газопроводе. Пожар начался на участке Трансгаз-Ухта в Нюксенском округе.

