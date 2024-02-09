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06:23, 9 февраля 2024Россия

Число пострадавших при пожаре на газопроводе в Прикамье увеличилось

Число пострадавших при пожаре на газопроводе в Прикамье увеличилось до восьми

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Число пострадавших при пожаре на газопроводе в Пермском крае увеличилось до восьми человек. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«К сожалению, в результате пожара пострадало 8 человек, из них 5 (в том числе 2 детей) госпитализированы», — сообщили в министерстве, подчеркнув, что причину и обстоятельства происшествия в ближайшее время установят специалисты.

Ранее сообщалось о шести пострадавших, двое из которых находятся в реанимации.

Пожар на газопроводе в Пермском крае начался вечером в четверг, 8 февраля. Его ликвидировали на площади 238 квадратных метров. Из-за пожара загорелся грузовой поезд — на нем полыхали три цистерны, а также жилой дом, расположенный рядом с составом.

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      Анастасия Шейкина
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