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10:06, 9 февраля 2024Бывший СССР

В Европе раскрыли сроки оказания Киеву финансовой помощи

Еврокомиссар Вархели: ЕС направит первый платеж Украине в первой половине марта

Фото: Reuters

Евросоюз (ЕС) рассчитывает направить первый платеж Украине из фонда для Киева в первой половине марта. Остальные выплаты будут зависеть от выполнения требований. Сроки оказания украинской стороне финансовой помощи раскрыл еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели в интервью Financial Times.

«Для промежуточного финансирования... наша цель — первая половина марта... Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США», — сказал он.

Вархели добавил, что после первого платежа страны Европы займутся созданием плана «деньги за реформы», поскольку «финансирование — это не просто помощь».

«Наше финансирование основано на условиях и результатах. Поэтому в основном нам сейчас нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины», — объяснил еврокомиссар.

Ранее ЕС согласился предоставить Киеву 50 миллиардов евро при одном условии — от Украины потребовали соблюдения демократических принципов и прав человека, в том числе и меньшинств.

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      Алевтина Запольская
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