В Госдуме заявили о планах Запада скрыть правду о диверсии на «Северных потоках»

Депутат ГД Чепа: Запад будет скрывать правду о диверсии на «Северных потоках»

Запад планирует все возможное для сокрытия виновных по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток», считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Слова политика передает РИА Новости.

В ночь на 9 февраля было опубликовано интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором глава государства указал на причастность Запада к диверсии.

По словам Чепы, трудно предположить, какое влияние окажут на Запад слова Путина о «Северных потоках». При этом причастность США к случившемуся на газопроводах не вызывает сомнений, подчеркнул он. Западные страны не заинтересованы в раскрытии правды, заявил депутат.

В интервью Карлсону Путин заявил о готовности России поставлять газ европейским потребителям по уцелевшей трубе «Северного потока-2». Он добавил, что открыть уцелевшую после повреждения трубу отказываются власти Германии.