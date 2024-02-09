В Конгрессе обвинили администрацию Байдена в политизации энергетической политики

В Конгрессе осудили администрацию Байдена за ограничение экспорта СПГ

Обе палаты Конгресса США осудили введенные администрацией президента США Джо Байдена ограничения на выдачу разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится во внесенной в Конгресс совместной резолюции, авторы которой обвинили руководство страны в политизации энергетической политики. «Лента.ру» изучила текст документа.

Резолюция была внесена в Конгресс республиканцем Брэндоном Уильямсом. В документе уточняется, что 26 января 2024 года администрация Байдена объявила, что приостанавливает на неопределенный срок выдачу разрешений на экспорт СПГ. В тексте подчеркивается, что бессрочная приостановка выдачи разрешений на экспорт СПГ администрацией без четких планов и сроков возобновления процесса выдачи разрешений фактически представляет собой запрет на выдачу разрешений на экспорт СПГ.

В мотивировочной части документа особое внимание уделяется возможному использованию Россией своих поставок для «доминирования на европейском континенте».

«Предотвращение российского доминирования на европейском континенте является ключевой стратегической целью США. (...) Зависимость Европы от российского природного газа только поощряется запретом администрации на выдачу разрешений на экспорт СПГ», — говорится в резолюции.

В документе подчеркивается осуждение Конгрессом запрета администрации Байдена на выдачу разрешений на экспорт сжиженного природного газа

«Постановлено Палатой представителей (с согласия Сената): (...) политизация энергетической политики администрацией Байдена сеет дальнейшее недоверие к положению Соединенных Штатов в мире. (...) Конгресс призывает администрацию отменить свое решение и вернуться к разрешению проектов по экспорту сжиженного природного газа ради национальной безопасности и экономического процветания», — уточняется в тексте.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что республиканцы назвали решение Байдена по запрету на экспорт СПГ за рубеж подарком российскому лидеру Владимиру Путину. Автор статьи также отметил, что решение американского лидера раскритиковали в Европе и Азии. По мнению партнеров Соединенных Штатов, запрет на экспорт СПГ может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии.

26 января Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил климатическими изменениями.