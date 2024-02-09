В Кремле прокомментировали возможную встречу Карлсона и Сноудена

Песков: Кремлю неизвестно, встречался ли Карлсон в России со Сноуденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно, встречался ли журналист Такер Карлсон в Москве с бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом. Его слова приводит ТАСС.

«Это личное дело журналиста», — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что американский журналист во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала.

Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью будет опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.