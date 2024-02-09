Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 9 февраля 2024Мир

Стало известно о встрече Карлсона со Сноуденом в России

Semafor: журналист Такер Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид
Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала. Об этом стало известно изданию Semafor.

По его информации, Карлсон проговорил со Сноуденом несколько часов, а с Рид, которая ранее задумалась о том, чтобы подать заявление на получение российского гражданства, записал интервью.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, в феврале взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью будет опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

Сноуден в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с ним

      В сеть попали фото празднующего день России главкома ВСУ Сырского

      Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве

      Королева-консорт Камилла рассказала о состоянии заболевшего раком Карла III

      Стало известно о местонахождении сына главкома ВСУ Сырского

      В Грузии утвердили новое правительство

      В Москве загорелась крыша жилого здания

      Самая сексуальная в мире волейболистка поделилась откровенным снимком

      В Кремле прокомментировали возможную встречу Карлсона и Сноудена

      Мать главкома ВСУ Сырского присоединилась к пожеланиям здоровья Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше