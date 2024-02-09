Стало известно о встрече Карлсона со Сноуденом в России

Semafor: журналист Такер Карлсон встретился в России со Сноуденом и Тарой Рид

Американский журналист Такер Карлсон во время поездки в Россию встретился с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом и Тарой Рид, обвиняющей в домогательствах президента США Джо Байдена, с которым в прошлом работала. Об этом стало известно изданию Semafor.

По его информации, Карлсон проговорил со Сноуденом несколько часов, а с Рид, которая ранее задумалась о том, чтобы подать заявление на получение российского гражданства, записал интервью.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, в феврале взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью будет опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.

Сноуден в 2013 году оказался в центре международного скандала, передав журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран. После этого он бежал из Штатов. В сентябре 2022 года Сноуден получил российское гражданство.