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08:05, 1 июня 2023Мир

Обвинившая Байдена в харассменте задумалась о получении гражданства России

Экс-помощница Байдена, обвинившая его в харассменте, задумалась о гражданстве России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид, работавшая на него в 1993-м, обвинила политика в сексуальных домогательствах и задумалась о том, чтобы подать заявление на получение российского гражданства. Об этом пишет портал UPI.

«Я не знаю, что из этого получится, но я обещаю быть хорошим гражданином, и я обещаю двигаться вперед по жизни в позитивном ключе», — заявила Рид.

Американские власти отрицают сообщения Рид о харассменте, но при этом указывают, что официальная Москва вряд ли причастна к планируемой эмиграции Рид в Россию. Таким образом в Белом доме комментировали вопрос, нет ли у Вашингтона подозрений, что намерение Рид является «частью российской операции влияния».

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    Виктория Кондратьева
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