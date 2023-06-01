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00:31, 1 июня 2023Мир

Белый дом оценил версию о причастности России к эмиграции экс-помощницы Байдена

США не увидели признаков причастности России к планируемой эмиграции экс-помощницы Байдена
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Оснований полагать, что Москва причастна к планируемой эмиграции в Россию бывшей помощницы американского президента Джо Байдена Тары Рид, нет. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал вопрос, нет ли у Белого дома подозрений, что намерение Рид является «частью российской операции влияния». «Я не видел никаких свидетельств или доказательств этого», — высказался Кирби. Он предложил бывшей помощнице американского лидера самой объяснить мотивы принятого решения.

Координатор Белого дома также допустил, что Москва может попытаться осложнить Байдену переизбрание. «Ни для кого не стало бы неожиданностью, если бы господин [президент России Владимир] Путин проявил интерес к тому, чтобы помешать президенту Байдену одержать победу на выборах или вмешаться в его работу», — отметил Кирби.

Ранее Рид заявила об усталости американцев от «русофобской политики Вашингтона». По ее словам, об этом свидетельствуют опросы населения и акции протеста.

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    Марина Совина
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