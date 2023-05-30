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14:55, 30 мая 2023Мир

Бывшая помощница Байдена рассказала об усталости американцев от русофобии

Бывшая помощница Байдена Тара Рид рассказала об усталости американцев от русофобии

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Экс-помощница президента США Джо Байдена 56-летняя Тара Рид считает, что американцам надоела «русофобская политика Вашингтона». Писатель также уверена, что об этом свидетельствуют и опросы населения. Ее цитирует РИА Новости.

«В Вашингтоне проводятся демонстрации против войн, люди протестуют против всех тех средств, которые тратятся на оборонный бюджет», — рассказала Рид.

Она также уверена, что из-за сложившейся ситуации американская экономика «находится в состоянии свободного падения».

При этом участники митингов, проходивших в США, в основном выступали за прекращение боевых действий и в поддержку Киева.

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    Виктория Кондратьева
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