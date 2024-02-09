В Москве появится новый вид светофоров

Светофоры в Москве будут предупреждать пешехода о появлении из-за поворота машин

В Москве собрались поставить новые светофоры, которые будут предупреждать пешеходов о появлении из-за поворота машин. Тестирование новых устройств для регулирования движения уже начали в столице, рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), передает ТАСС.

«Раньше, когда зеленый свет горел и для пешеходов, и для поворачивающих машин, предупреждение включалось только для водителей. Пешеходы не знали, что из-за поворота может поехать автомобиль. При совмещенном движении на пешеходном светофоре теперь дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак», — рассказали в ЦОДД.

Собеседник агентства уточнил, что тестировать новые светофоры начали на пяти участках — пересечении 1-го проезда Перова Поля и Зеленого проспекта, пересечении Центрального проспекта и улицы Яблоневая аллея (Зеленоград), пересечении Центрального проспекта и улицы Николая Злобина (Зеленоград), пересечении улицы Сергея Эйзенштейна и Продольного проезда, пересечении улицы Широкой и Проектируемого проезда № 5286.

Если испытания пройдут успешно, такие светофоры поставят на всех участках Москвы, где есть риск возникновения ДТП.

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