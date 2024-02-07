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16:22, 7 февраля 2024Среда обитания

Вокзалы в Москве пропахнут цветами

Автовокзалы столицы оборудуют ароматизаторами с запахом белого пиона и тонка

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Автовокзалы Москвы «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота» оборудуют ароматизаторами с ароматом белого пиона. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Дептранса.

Также аромат белого пиона москвичи смогут почувствовать на эскалаторной галерее на Воробьевых горах. Пересадочный узел «Деловой центр» оборудуют ароматизаторами с запахом тонка. Это аромат, в нотах которого можно рассмотреть ваниль, чернослив и карамель.

Отмечается, что москвичи сами выбрали ароматы. Такая возможность у них была в течение недели на стойке «Живое общение» в аванзале станции метро «Курская».

Ароматы будут распылять специальные диффузоры. Концентрация будет регулярно меняться в зависимости от температуры воздуха, количества пассажиров и их пожеланий, добавили в Дептрансе. Ароматы являются эксклюзивными, они безопасны, гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию.

В настоящее время во всех поездах на Филевской линии московского метрополитена пассажиры могут услышать аромат зеленого чая.

Ранее в московском метро заявили, что не рассматривают закупку поездов только со стоячими местами. Так столичный метрополитен отреагировал на заявление крупнейшего российского производителя рельсового транспорта «Трансмашхолдинг», который выразил готовность выпускать стоячие вагоны метро, если на них будет заказ.

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      Мария Черкасова
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