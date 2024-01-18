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16:48, 18 января 2024Среда обитания

Возможность появления в Москве поездов метро лишь со стоячими местами оценили

В метро Москвы пока не рассматривают закупку поездов только со стоячими местами

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Метро Москвы в данный момент не рассматривает возможность закупки поездов только со стоячими местами. Вероятность появления таких составов оценили в пресс-службе столичного метрополитена, передает РИА Новости.

Представитель компании пояснил, что по причине того, что в поездах будут лишь стоячие места, условия для пассажиров ухудшатся.

Днем ранее появилась информация о том, что крупнейший российский производитель рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» выразил готовность выпускать стоячие вагоны метро при поступлении соответствующего заказа. По словам гендиректора Дарьи Марку, производству таких вагонов должны предшествовать нормативная база и регламентирующие документы, включая правила ГОСТ, санитарные правила и технический регламент Таможенного союза. Однако она отметила, что разработка и выпуск вагона без сидений потребовали бы длительной подготовки в связи с необходимостью учитывать комфорт пассажиров.

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      Полина Кислицына
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