Возможность появления в Москве поездов метро лишь со стоячими местами оценили

В метро Москвы пока не рассматривают закупку поездов только со стоячими местами

Метро Москвы в данный момент не рассматривает возможность закупки поездов только со стоячими местами. Вероятность появления таких составов оценили в пресс-службе столичного метрополитена, передает РИА Новости.

Представитель компании пояснил, что по причине того, что в поездах будут лишь стоячие места, условия для пассажиров ухудшатся.

Днем ранее появилась информация о том, что крупнейший российский производитель рельсового транспорта «Трансмашхолдинг» выразил готовность выпускать стоячие вагоны метро при поступлении соответствующего заказа. По словам гендиректора Дарьи Марку, производству таких вагонов должны предшествовать нормативная база и регламентирующие документы, включая правила ГОСТ, санитарные правила и технический регламент Таможенного союза. Однако она отметила, что разработка и выпуск вагона без сидений потребовали бы длительной подготовки в связи с необходимостью учитывать комфорт пассажиров.