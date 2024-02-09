В российском городе неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке

В Петербурге неизвестные в масках подожгли квартиру в доме на Фрунзе

В Петербурге два человека в масках подожгли квартиру в доме на улице Фрунзе. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, неизвестные зашли в подъезд, положили рядом с одной из квартир на шестом этаже покрышки и подожгли их. Огонь быстро перекинулся внутрь, а дым стал проникать в соседние помещения. В результате пострадали три человека — 61-летний владелец квартиры и его 55-летняя супруга, а также 74-летняя соседка пары. Всех госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом». Полиция ищет поджигателей.

Пожар произошел вечером 8 февраля. Пожарные эвакуировали 22 человека.

Ранее в Петербурге двое детей пострадали при пожаре, вызванном, по предварительным данным, загоревшейся музыкальной колонкой, которая стояла на зарядке.